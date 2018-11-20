شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل لدور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى إلى دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبها على نظيرتها البلجيكية نيلى جيليس بنتيجة 3 أشواط نظيفة، خلال المباراة التى أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وتعتبر نور الشربينى حامل لقب بطولة هونج كونج من النسخة الماضية، وتعتبر البطولة واحدة من أكبر بطولات الاسكواش فى العالم وذلك وفقاً لجوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجل والسيدات، ونقاط التصنيف التي تضيفها للاعبين.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة كالتالى:

11/4، 11/4، 11/5 .

وتهيمن نور الشربينى على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش منذ مايو 2016.