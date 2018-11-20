شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شاهد النصف الحلو فى حياة تريزيجيه بعد عقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا نصفه الحلو الذى يتغلب معه على صعوبات الحياة ويشاركه حلوها، وهو ما ينطبق على نجوم الكرة أيضًا، فاحتفل اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" المحترف فى صفوف قاسم باشا التركى مؤخرًا بعقد قرانه على المهندسة روان القصرى.

جاء احتفال تريزيجيه بعقد قرانه فى ظل تواجده فى القاهرة بعد انتهاء ارتباطه مع الفراعنة عقب الفوز على تونس 3/2 فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.



وحرص تريزيجيه على الاحتفال بعقد قرانه بنشر صور خاصة وصورة مع شريكة حياته من الاحتفال بعيد ميلاده، حيث يرصد ”الخليج 365” صور النصف الحلو فى حياة نجم الفراعنة فى الصور التالية:



روان و تريزيجيه



روان خطيبة تريزيجيه



تريزيجيه و روان



تريزيجيه و روان فى عيد ميلاده



تريزيجيه و روان