شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح وليد أزارو 150 ألف دولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى على 150 ألف دولار من النادى مؤخرًا تُمثل الدفعة الثالثة من قيمة عقده حيث يحصل اللاعب على راتبه من القلعة الحمراء على 4 دُفعات بواقع 150 ألف دولار كل ثلاثة أشهر حيث تصل قيمة عقده مع النادى حاليًا لـ600 ألف دولار، ولا يوجد للمهاجم المغربى أية مستحقات مالية متأخرة .

ويلحق أزارو ببعثة الأهلى فى الإمارات اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي، بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مواجهة الكاميرون فى التصفيات الأفريقية، وتعذر عودته للقاهرة ليتم الاتفاق مع المهاجم الدولى على اللحاق بالبعثة الحمراء فى الإمارات.