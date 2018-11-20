رياضة | فرنسا تواجه الأوروجواي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تواجه الأوروجواي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب فرنسا تجربة ودية قوية أمام نظيره الأوروجوياني اليوم الثلاثاء، في مباراة يبحث فيها "الديوك" عن نسيان الفشل التأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي انتزعتها هولندا أمس الإثنين، بالتعادل المثير أمام ألمانيا 2-2.

في القابل يسعى المنتخب الأوروجوياني لاستعادة توازنه، بعد الخسارة أمام البرازيل 0-1 بهدف نيمار، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويدرس مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مباراة أوروجواي اليوم الثلاثاء، أبرزها إشراك نجم نادي ليون، نبيل فقير، بدلاً من أنطوان غريزمان (مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني).

ويعتزم ديشامب الاعتماد على الحارس لوريس ورافائيل فاران ونغولو كانتي وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو في التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا أمام أوروغواي.