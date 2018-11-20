رياضة | "العدوي" يدير لقاء المقاولون والجونة..وعادل لـ"إنبي والاتحاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدوي" يدير لقاء المقاولون والجونة..وعادل لـ"إنبي والاتحاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الخامس عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي.

المقاولون العرب والجونة:- أحمد العدوي ويعاونه محمد عزازي واسامة السيد، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عمارة حكماً خامساً.

إنبي والاتحاد:- محمد عادل ويعاونه شريف عبد الله ومحمد فاروق، وأحمد ناصر محمود حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وعباس حسن حكماً خامساً.