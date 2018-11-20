رياضة | رئيس يوفنتوس يحسم موقفه من دوري السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس يوفنتوس يحسم موقفه من دوري السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مشاركة بطل إيطاليا، في أي مناقشات تتعلق بإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأكد التزامه بالارتباط ببطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية وكونسورتيوم التعاون الاستقصائي الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، أن الحديث عاد عن خطط لإقامة دوري سوبر أوروبي، بعد تعثر عدة مناقشات سابقة.

وأضافت أن الخطة تنبأت بأن ينشئ 11 ناديا أوروبيا كبيرا مسابقة دوري السوبر في 2021، عندما ينتهي الاتفاق الحالي بخصوص شكل دوري أبطال أوروبا وإيرادات المسابقة.

وكان يوفنتوس ضمن هذه الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة، لكن أنييلي أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن العملاق الإيطالي لم يشترك في أي مناقشات.

وقال أنييلي الذي يتولى أيضا رئاسة رابطة الأندية الأوروبية التي تضم أكثر من 200 فريق "أستطيع التأكيد أننا لم نتابع أو نناقش أو نشترك في إنشاء هذه الوثيقة، نحن متعاونون تماما مع الاتحاد الأوروبي في تشكيل اللعبة للمضي قدما".

وأبلغ ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (بي.بي.سي) أن الاتحاد القاري واصل البحث عن أفكار جديدة لمسابقات الأندية، لكنه استبعد إقامة دوري السوبر.

وقال "دوري السوبر لن يحدث، إنه مثل الخيال الآن أو الحلم".

وأضاف "لدينا بعض الأفكار، كل ما يمكنني قوله إن دوري السوبر خارج المناقشة، كل الفرق لديها الفرصة للتنافس في أي بطولة أوروبية".



أسواق ناشئة



ويدير الاتحاد الأوروبي حاليا مسابقتي دوري الأبطال، الأكثر قوة، والدوري الأوروبي، كما أنه من المتوقع أن يجري تصويتا الشهر المقبل على إطلاق بطولة ثالثة للأندية.

وقال تسيفرين إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى التأكد من أن الأسواق الناشئة في كرة القدم سيكون بوسعها الاشتراك والتنافس في البطولات.

وأضاف "يجب التفكير في بولندا التي يبلغ تعدادها 60 مليون نسمة، يجب التفكير (في دول مثل) تركيا ويجب التفكير في روسيا".

وتابع "يجب أن تتأكد الجماهير من أنه إذا قررنا أن نطلق منتجا جديدا فذلك بسبب رغبتنا في ضمان تفاعل الجماهير عبر أوروبا".

وقال أنييلي إن أي توسع في المنافسات الأوروبية، فيما يتعلق بتغيير شكل دوري الأبطال، ربما يؤثر على تقليص عدد المباريات المحلية في بعض الدول.

وأوضح رئيس يوفنتوس "من الواضح أنه إذا أردنا إعادة التوازن العام في كرة القدم الأوروبية وإضافة المزيد من المباريات الدولية (في قارة أوروبا) فإن هذا يجب أن يحدث بالتزامن مع تقليص عدد المباريات المحلية".

وأضاف "هناك نظام كامل من الأشياء التي يجب الاهتمام بها، ربما هذا يعني في بعض المسابقات أن يزيد عدد المباريات، لا يتعلق الأمر بالتقليص فقط، يتعلق الأمر بالوصول إلى المستوى المطلوب من اللعب وهذا أمر مهم جدا".