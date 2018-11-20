رياضة | باكياو: لا أهتم حاليا بنزال مايويذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكياو: لا أهتم حاليا بنزال مايويذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الملاكم ماني باكياو، إنه يجب توقف الحديث عن إعادة النزال مع فلويد مايويذر، حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث يدافع عن لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط، أمام أدريان برونر.

وردا على سؤال عن مواجهة البطل السابق مايويذر، قال باكياو في مؤتمر صحفي للترويج للنزال ضد برونر في لاس فيجاس يوم 19 يناير/ كانون الثاني "فلويد لو تراجع عن الاعتزال سنرى كيف ستصبح الأمور".

وأضاف "لا يمكن الاستهانة بأدريان برونر، يجب أولا أن أحسم هذا النزال قبل بدء الحديث عن إعادة النزال مع فلويد مايويذر".

وثارت تكهنات حول إعادة النزال بين العملاقين، منذ فوز مايويذر على باكياو، الذي قال في وقت لاحق إنه تأثر بإصابة في كتفه الأيمن خلال المواجهة الشهيرة في 2015، والتي تم إطلاق عليها لقب "نزال القرن" لكنها لم تكن على مستوى التوقعات العالية.

واعتزل مايويذر في 2017، بعدما حقق 50 فوزا ودون أي خسارة.

وكتب الأمريكي مايويذر (41 عاما) على إنستجرام، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيحدث إعادة لنزال 2015 الشهير خلال العام الجاري.

وأظهرت الرسالة مقطع فيديو للثنائي مايويذر وباكياو خلال حديث متبادل في مهرجان للموسيقى في طوكيو.

وألقى باكياو، الذي سيبلغ عامه 40 الشهر المقبل، الضوء على ما قيل بينهما خلال هذه المقابلة، عند سؤاله عن الأمر يوم الاثنين.

وقال الملاكم الفلبيني "لقد تحدثنا وقال إنه يريد التراجع عن الاعتزال لخوض النزال وإعلان التحدي ضدي، بينما قلت له (أنا أملك الحزام (اللقب) ويجب عليك أن تتحداني وتتراجع عن اعتزالك)".

وأظهر باكياو، الذي فاز 60 مرة وخسر 7 مرات وتعادل مرتين، عودته إلى مستواه في يوليو/ تموز عندما صعق لوكاس ماتيسيه حامل اللقب بفضل ضربة قاضية في الجولة السابعة في كوالالمبور، ليحرز لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط.

ويدرك الأمريكي برونر، الذي فاز 33 مرة مقابل 3 هزائم وتعادل واحد، أنه يملك فرصة لإسقاط باكياو.

وقال برونر البالغ عمره 29 عاما "لقد خسر 3 مرات بالضربة القاضية، نحن ندرك أنه يمكن أن يخسر ويتعثر.. ولدي القدرة على ذلك".