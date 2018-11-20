رياضة | البرتغال تتحدى بولندا بدون رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرتغال تتحدى بولندا بدون رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب البرتغال نظيره بولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد "أفونسو هنريكيس"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتعد مباراة اليوم "تحصيل حاصل" بعدما تأكد صعود المنتخب البرتغالي للدور نصف النهائي للمسابقة، حيث يعتلي الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما تأكد هبوط منتخب بولندا للمستوى الثاني، حيث يتذيل لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويغيب عن البرتغال في لقاء اليوم الدون كريستيانو رونالدو للحصول على راحة منذ المشاركة في كأس العالم، بالاضافة إلى الثنائي ماريو روي وروبين نيفيز بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة البرتغال وإيطاليا التي أقيمت السبت الماضي، بينما يغيب عن منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذى يعاني من إصابة خفيفة في الركبة.