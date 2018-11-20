رياضة | فلومينيسي مهدد بالهبوط في الدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلومينيسي مهدد بالهبوط في الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فلومينيسي دون أهداف مع سيارا تحت الأمطار في ريو دي جانيرو، ليخفق الفريقان في تقليل مخاوف الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.

وظهر الفريقان بشكل متواضع ليبقى فلومينيسي دون انتصار للمباراة الخامسة على التوالي، فيما أخفق سيارا في الفوز للمباراة الرابعة.

وقبل 3 جولات على نهاية المسابقة يحتل سيارا المركز 14، في المسابقة المكونة من 20 فريقا، برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ويتقدم فلومينيسي بمركز واحد و3 نقاط على سيارا، وتهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية وتأكد بالفعل هبوط بارانا كلوب.