كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل، استعدادا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الوصل في البطولة العربية. ويلتقي الأهلي مع الوصل بعد غدا الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. يترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق. وضمت قائمة الأهلي للقاء الوصل كل من:- وضمت القائمة 21 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. الدفاع: سعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء، وكريم نيدفيد. الوسط: أكرم توفيق وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي. الهجوم: وليد أزارو، ومروان محسن وصلاح محسن.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للإمارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .