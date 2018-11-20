رياضة | إنبي يواجه الاتحاد في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يواجه الاتحاد في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي إنبي نظيره الاتحاد السكندري على استاد بتروسبورت في السادسة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 15 بالدوري المصري الممتاز. ويدخل الاتحاد لقاء اليوم بعد الخسارة من النجوم بهدفين دون رد فيما تعادل إنبي سلبيا مع بتروجت. ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

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