شكرا لقرائتكم البرتغال تواجه بولندا فى الجولة الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب البرتغال مع بولندا فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "أفونسو هنريكيس"، ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري الامم الاوروبية.

مباراة البرتغال وبولندا تعد بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما تأكد صعود المنتخب البرتغالي للدور نصف النهائي بمسابقة دوري امم اوروبا حيث يعتلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تأكد هبوط منتخب بولندا للمستوى الثاني، حيث يتذيل لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويفتقد منتخب بولندا في مباراة اليوم لجهود مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الذى يعاني من إصابة خفيفة في الركبة، حيث تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة بايرن ميونخ أمام فورتونا دوسلدورف المحدد لها السبت المقبل، في ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الالماني "البوندزليجا".

فى حين يفتقد منتخب البرتغال لجهود الثنائي ماريو روي وروبين نيفيز بسبب الايقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة البرتغال وايطاليا التي أقيمت السبت الماضي بملعب "سان سيرو"، وانتهت بالتعادل السلبي.