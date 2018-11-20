شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : الامن يرفض اقامة مباريات الأهلى و بيراميدز و الزمالك على بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن يتحفظ على إستضافة ملعب بورسعيد لمباريات المصرى أمام الأهلى و بيراميدز و الزمالك و الإسماعيلى فى الوقت الحالى لأسباب أمنية وهو ما يجعل أزمة إقامة مباريات المصرى خارج ملعبه قائمة وخاصة بعد تهديدات مجلس المصرى بالإنسحاب من الدورى بسبب عدم تكافؤ الفرص إلى جانب التكاليف المالية الباهظة بسبب إقامة معسكراتهم ومبارياتهم خارج بورسعيد.

ويبحث مسئولو اتحاد الكرة مع الجهات الأمنية ووزارة الرياضة و نادي المصري أفضل الحلول لملعب المصرى فى الفترة المقبلة ، إلى جانب أن المباريات فى حالة إقامتها باستاد بورسعيد ستكون بدون حضور جماهيري أو أعداد قليلة.