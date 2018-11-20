شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يطلب "كابتن" الزمالك 6 أشهر مقابل 9 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، عرضًا من نادى النجم الساحلى التونسى، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأخطر نادى النجم الساحلى، نبيل أبو زيد وكيل أعمال حازم إمام بوجود رغبة لاستعارة كابتن الزمالك لمدة 6 أشهر قادمة مع إمكانية سداد 500 ألف دولار بما قرابة يوازى 9 ملايين جنيه مصرى، للحصول على خدمات اللاعب بدءًا من شهر يناير المقبل.

ولم يدخل النادى التونسى فى مفاوضات رسمية مع الزمالك حتى الآن لكن تؤكد المؤشرات صعوبة موافقة مسئولي القلعة البيضاء على رحيل اللاعب فى ظل الحاجة إليه وظهور اتجاه بمنع رحيل أى عنصر بالفريق حاليًا للمنافسة على كل البطولات على الصعيد المحلى والعربى والأفريقى وهو نفس الأمر الذى أعلنه النادى الأبيض فيما يخص التونسى حمدى النقاز حيث يتمسك باستمرار ثنائى الجبهة اليمنى فى الفترة الحالية .