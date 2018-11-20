شكرا لقرائتكم انبى يسعى للفوز على الاتحاد اليوم بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه إنبى نظيره الاتحاد السكندرى على ستاد بتروسبورت فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصرى فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من النجوم بهدفين دون رد فيما تعادل انبى سلبياً مع بتروجت فى ديربى أندية البترول .

ويحتل انبى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 4 وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .

ويسعى حلمي طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث بعد سلسلة النتائج المتراجعة فيما يأمل خالد متولى فى إستغلال تعثر الاتحاد وتقديم مباراة مميزة تعيده لقطار الانتصارات مرة أخرى .