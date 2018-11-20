شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد لدخول تحدى جديد امام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الأهلى لدخول تحدى جديد عند مواجهة الوصل الإماراتى مساء بعد غد ، الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب .

وتطير بعثة الاهلي صباح اليوم، الثلاثاء، إلى الإمارات ، ويترأس البعثة الحمراء خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلى ، ومن المقرر أن يتدرب الفريق في الامارات مرتين قبل اللقاء المرتقب .

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الوصل والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية بعد التعادل في لقاء الذهاب ببرج العرب 2/2 من أجل مصالحة جماهير الاهلى بعد خسارة بطولة أفريقيا قبل أسبوعين أمام الترجي وهي الخسارة التى حاول مجلس الأدارة الخروج من "صدمتها" على مدار الايام الماضية من خلال عدة قرارات أبرزها حل لجنة الكرة وتكليف سيد عبد الحفيظ بتقديم تصوّر عن قطاع الكرة للعرض على مجلس الأدارة وضم هيثم عرابي للجنة التعاقدات.

كارتيرون المدير الفني للأهلى يدرس إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة حيث يرغب المدرب الفرنسي الدفع بأكثر من لاعب لم يحصل على فرصته بشكل جيد خلال الفترة الماضية ، ويدرس المدرب الفرنسي بجدية الدفع ببعض لاعبي الدكة خلال لقاء الوصل وهو ما سيتحدد خلال اليومين المقبلين ، ويدرس كارتيرون الدفع باكرم توفيق في الجبهة اليمني لتعويض غياب الثنائي المُصاب أحمد فتحي ومحمد هاني خاصة وأن باسم علي الظهير الأيمن الثالث بالفريق غير مُقيّد في القائمة العربية.