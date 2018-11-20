شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: الأمن تحفظ على استضافة بورسعيد مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن الأمن تحفظ على استضافة ملعب بورسعيد لمباريات المصرى أمام الأهلى وبيراميدز والزمالك والإسماعيلى فى الوقت الحالى لأسباب أمنية، وهو ما يجعل أزمة إقامة مباريات المصرى خارج ملعبه قائمة، خاصة بعد تهديدات مجلس المصرى بالانسحاب من الدورى بسبب عدم تكافؤ الفرص إلى جانب التكاليف المالية الباهظة بسبب إقامة معسكراتهم ومبارياتهم خارج بورسعيد.

ويبحث مسئولو اتحاد الكرة مع الجهات الأمنية ووزارة الرياضة ونادي المصري للوصول إلى أفضل الحلول فى الفترة المقبلة، إلى جانب أن المباريات حال إقامتها باستاد بورسعيد ستكون بدون حضور جماهيري أو أعداد قليلة.