شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج زعيم الثغر على استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه إنبى نظيره الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من النجوم بهدفين دون رد فيما تعادل إنبى سلبيًا مع بتروجت فى ديربى أندية البترول .

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 4 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا .

ويسعى حلمي طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث بعد سلسلة النتائج المتراجعة فيما يأمل خالد متولى فى استغلال تعثر الاتحاد وتقديم مباراة مميزة تعيده لقطار الانتصارات مرة أخرى .