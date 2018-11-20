شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الوصل فى تحدٍ جديد بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الأهلى لدخول تحدٍ جديد عند مواجهة الوصل الإماراتى مساء بعد غدٍ الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب .

وتطير بعثة الاهلي صباح اليوم، الثلاثاء إلى الإمارات، ويترأس البعثة الحمراء خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلى، ومن المقرر أن يتدرب الفريق في الإمارات مرتين قبل اللقاء المرتقب .

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الوصل والصعود لدور الثمانية في البطولة العربية بعد التعادل في لقاء الذهاب ببرج العرب 2/2 من أجل مصالحة جماهير الأهلى بعد خسارة بطولة أفريقيا قبل أسبوعين أمام الترجي وهي الخسارة التى حاول مجلس الإدارة الخروج من "صدمتها" على مدار الأيام الماضية من خلال عدة قرارات أبرزها حل لجنة الكرة وتكليف سيد عبد الحفيظ بتقديم تصوّر عن قطاع الكرة للعرض على مجلس الإدارة وضم هيثم عرابي للجنة التعاقدات.

كارتيرون المدير الفني للأهلى يدرس إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة حيث يرغب المدرب الفرنسي الدفع بأكثر من لاعب لم يحصل على فرصته بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ويدرس المدرب الفرنسي بجدية الدفع ببعض لاعبي الدكة خلال لقاء الوصل وهو ما سيتحدد خلال اليومين المقبلين، ويدرس كارتيرون الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمني لتعويض غياب الثنائي المُصاب أحمد فتحي ومحمد هاني خاصة أن باسم علي الظهير الأيمن الثالث بالفريق غير مُقيّد في القائمة العربية.