بعد قرار الكاف.. طريقة وحيدة لإلغاء إيقاف رئيس الزمالك (مستند)

كتب- محمد الفرماوي:

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الاستئناف الذي تقدم به رئيس الزمالك ضد قرار إيقافه.

وحسب لوائح الكاف فإن الزمالك لم يقم بدفع رسوم التظلم البالغ قيمتها 3 آلاف دولار، خلال الموعد المحدد (7 أيام).

وكان الكاف اتخذ قرارا في 29 سبتمبر الماضي، بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام.

لكن الكاف حدد الطريقة التي تتيح للزمالك الاستئناف ضد قراره السابق.

وحسب خطاب تلقاه اتحاد الكرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن الزمالك يمكنها لاستئناف ضد قرار الكاف...