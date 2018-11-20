كريم حسن شحاتة: علي ماهر مدربا لـ"الأهلي" لو خسر أمام الوصل الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تواصل إدارة النادي الأهلي مع علي ماهر المدير الفني السابق لفريق سموحة، ليصبح المدير الفني للفريق حال خسارة الأهلي من الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه على شاشة التلفزيون المصري، أمس الاثنين.

وقال شحاتة: "كارتيرون لن يستمر مديرًا فنيًا للنادي الأهلي في حال خسر الفريق من الوصل"، مضيفًا أنه يعلم أن ماهي مرشح أيضًا لتدريب المصري لو تعثر الفريق مع مديره الفني الحالي.​