رياضة | مشاهدة مباراة البرتغال اليوم (بث مباشر) | بث مباشر البرتغال ضد بولندا الان بدون تقطيع

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يحل المنتخب البولندي ضيفا سهلا على نظيره البرتغالي في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدوري الأمم الأوروبية، مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018.

نجح المنتخب البرتغالي في خطف نقطة ثمينة من المنتخب الإيطالي في مباراته الأخيرة، ليحجز مقعده في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، ويفتقد المنتخب البرتغالي لنجمه الأول كريستيانو رونالدو في مواجهة اليوم لاراحته من ضغط المباريات ولم يشارك في اي مباراة مع المنتخب منذ مونديال روسيا.

على الجانب الأخر يدخل منتخب بولندا مباراة اليوم بعدما ضمن الهبوط للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، وسيكون ليفاندوفسكي على موعد مع تحدي جديد اليوم، بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا اليوم الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية.

وتنقل مباراة البرتغال وبولندا في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة.