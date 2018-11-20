رياضة | كورة لايف | مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا بث مباشر | يلا شوت بدون تقطيع

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يلتقي منتخبي إيطاليا وأمريكا في مواجهة ودية قوية في العاشرة الاربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمع بينهما على استاد كريستال ارينا، مشاهدة مباراة ايطاليا ضد امريكا بث مباشر اليوم الثلاثاء بث حي ولايف.

يدخل المنتخب الإيطالي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل سلبي مخيب أمام نظيره البرتغالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب سان سيرو، وضمن المنتخب الإيطالي البقاء في قسم الدرجة الأولى بعد أن رفع رصيده للنقطة الخامسة من أربع مباريات، بفارق أربع نقاط عن متذيل المجموعة بولندا الذي تأكد هبوطه لقسم الدرجة الثانية قبل خوضه مباراته الأخيرة في المجموعة.

وخاض منتخب الولايات المتحدة أخر مواجهاته أمام منتخب إنجلترا الخميس الماضي، وخسر الأول اللقاء بثلاثية نظيفة، وسيخوض هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية و تقديم عرض رائع وتعويض الخسارة الماضية أمام منتخب الأسود الثلاثة.

استدعى بروس آرينا مدرب منتخب الولايات المتحدة لحراسة المرمى زاك شتيفن وبرادلي غوزان وشون جونسون وسيكون الخيار الأول هو زاك شتيفن فيما سيتواجد في خط الدفاع كلًا من، أنتوني روبنسون وأنتوني بروكس ومات مايزجا ودي أندري يدلن وايرك ليشا وجراهام زوسي وجورج فيلافانيا وجاستن مورو ومات هايدغيس ومات بيسلير، أما خط الوسط سيتكون كيلين أكوستا وتايلرادامز وجوليان جرين وويل تراب ووستون ماكيني وبيدويا كريس وبونتيوس كريستيان رولدان وداكس ماكارثي بالإضافة إلى جو كورونا وكيلاين اكوستا وكيلين رووي وبول أريولا، وفي خط الهجوم كلًا من دوم دوير جوردن موريس وبوبي وود.

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