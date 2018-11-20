رياضة | كورة ستار بث مباشر مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر

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يحل منتخب أوروجواي ضيفا صعب المنال على نظيره الفرنسي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، في المباراة الودية التي تقام بينهما اليوم استعدادا للمنافسات القارية للمنتخبين، مشاهدة مباراة فرنسا وأوروجواي اليوم الثلاثاء 20-11-2018 لايف.

يدخل المنتخب الفرنسي هذه المباراة وهو قادم من خسارة قاسية على يد المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، وبالرغم من هذه الخسارة ظل المنتخب الفرنسي متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الطواحين الذين يحلتون المركز الثاني.

عل الجانب الأخر خاض منخب أوروجواي مباراة ودية أمام منختب السامبا يوم الجمعة الماضية، وهزم بنتيجة (0/1) ، وسيخوض المنتخب الأوروجوياني هذه المباراة الودية استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستقام في البرازيل مطلع العام المقبل، ويعول الفريق الأوروجوياني على الثنائي اديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان ولويس سواريز لاعب برشلونة.

واستدعى المدرب ديدييه ديشان لمواجهة أوروجواي اليوم وديًا، هوجو لوريس في حراسة المرمى بالإضافة إلى ألفونس أريولا وستيف مانداندا، فيما سيقود الدفاع رافائيل فاران ولوكاس هيرنانديز، بجانب جبريل سيديبي وبنجامين ميندي، وسيستمر تواجد بينجامين بافارد وبريسنيل كيمبيمبي وعادل رامي ومامادو ساكو، وشهد خط الوسط، غياب الثنائي، بول بوجبا بالإضافة إلى مهاجم مانشتسر يونايتد مارسيال لتعرضهم للإصابة، وستواجد موسى سيسوكو وألكسندر لاكازيت لتعويض غيابهم، وسيتواجد بليز ماتويدي، ستيفن نزونزي ونجولو كانتي وندومبلي، وسيقود خط الهجوم أحسن لاعب صاعد في عام 2018، كيليان مبابي برفقة أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي ونبيل فقير، بالإضافة إلى أوليفييه جيرو ونجم مانشتسر يوناتيد مارسيال وفلوران توفان.