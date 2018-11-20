الامارات | ديمبلي بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، عن إمكانية انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة إلى صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، وذلك ليحل بديلاً عن المصري محمد صلاح في حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف الريدز.

وأكد موقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي، نقلاً عن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن حالة من عدم الرضا تسود برشلونة بسبب مستوى ديمبلي، وأن نادي ليفربول قد يكون الوجهة المقبلة للنجم الفرنسي في حال تأكيد رحيله عن صفوف ناديه الإسباني سواء في الشتاء أو الصيف المقبلين، خصوصاً أن إدارة ليفربول ووفقاً للصحيفة الإسبانية تضع في حسبانها بصورة مبكرة البحث عن خيارٍ بديل لكل من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في ظل ازدياد احتمالية رحيل أحد النجمين عن صفوف الريدز.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى تقارير إعلامية سابقة كانت قد ربطت بين محمد صلاح وعدة أندية منها ريال مدريد الإسباني، قبل أن تتحدث أخرى خلال الساعات الماضية عن إمكانية دخول برشلونة ضمن المهتمين بخدمات الفرعون المصري.

والجدير بالذكر، توج محمد صلاح الموسم الماضي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بجانب جائزة أفضل لاعب في المسابقة، بالإضافة إل فوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية خلال العام الماضي.