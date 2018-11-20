الامارات | محمد إبراهيم يكشف عن موهبته مع الملك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يكشف عن موهبته مع الملك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم الشارقة الصاعد، محمد إبراهيم (27 عاماً)، المعار من شباب الأهلي، عن أنه لاعب موهوب، وكل ما يحتاج إليه الحصول على فرصة اللعب، بعد ظهوره بمستوى فني متطور خلال مباراة فريقه الاخيرة أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي، خصوصاً أنه عاد لتسجيل الأهداف مجدداً بإحرازه هدف التعادل لفريقه في مرمى الفجيرة، قبل أن يسجل لاعب الفجيرة عمر كوسوكو الهدف الثالث لفريقه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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