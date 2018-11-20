شكرا لقرائتكم خبر عن بانسيه يعود لـ«المصرى» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت لجنة الكرة بالنادى المصرى، برئاسة عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، فى مفاوضات مع باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق والعائد من رحلة احترافيه فى الدورى اليونانى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية، حيث طلب ميمى عبدالرازق، المدير الفنى للفريق، تدعيم الفريق بصفقات سوبر، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو المصرى جلسة مع باسم مرسى لعرض استعارته لمدة موسم مقابل 3 ملايين جنيه، جاء ذلك فى الوقت الذى تحفظ فيه مصطفى يونس، مدير الكرة بالفريق، على التعاقد مع باسم مرسى، إلا أن رغبة المدير الفنى ستحسم المفاوضات معه.

من جهة أخرى، يصل البوركينابى أريستيد بانسيه، مهاجم الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام لصفوف الفريق بعد الوصول لصيغة تفاهم بينه وبين مجلس الإدارة، وأرسلت إدارة المصرى تذاكر السفر للمهاجم الدولى للعودة لصفوف الفريق من جديد.

وكان بانسيه قد انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة، وتحديدا عقب إصابته بوتر أكيلس وسفره للخارج للعلاج، وهاجم الجهاز الفنى الذى كان يقود المصرى بقيادة حسام حسن واتهمه بأنه يعامله كالعبيد، وهو ما أدخل اللاعب فى صدام مع الجهاز الفنى.

ويتبقى للاعب 10 أيام للانخراط فى التدريبات الجماعية مع اللاعبين، لاسيما أنه ما زال مرتبطاً بتعاقد لمدة موسم مع الفريق ولا يحق له الرحيل أو الانتقال لأى نادٍ إلا بموافقة مجلس الإدارة جاء ذلك فى الوقت الذى جددت فيه الجهات الأمنية، رفض اللعب على استاد بورسعيد، خلال مباريات الدورى المتبقية للفريق، وهو ما جعل مجلس الإدارة فى ورطة كبيرة بسبب التمسك بحق الفريق الكروى فى اللعب على استاد بورسعيد وحضور الجماهير للمباريات، فيما ينهى اليوم «الثلاثاء» الفريق الكروى تدريباته، استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً «الأربعاء» فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وتعاهد اللاعبون على استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، وتحقيق الفوز الأول تحت قيادة ميمى عبدالرازق، المدير الفنى، الذى تولى مهمة القيادة الفنية خلفاً لحسام حسن، حيث واجه المصرى فريقى الإسماعيلى ووادى دجلة وانتهت المباراتان بالتعادل، وتبقى الثلاث نقاط هى الأهم لدى الجهاز الفنى واللاعبين للعودة من جديد للمنافسة على التواجد فى المربع الذهبى.