شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتأهب لـ«إنبى» والمقاولون يواجه الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء تحديا من نوع خاص عندما يواجه نظيره إنبى فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى الممتاز، ويلعب الاتحاد وجهازه الفنى بقيادة حلمى طولان وسط ضغوط كبيرة بعد سلسلة من الهزائم العربية والمحلية.

ويتطلع «زعيم الثغر» لحصد النقاط الثلاث للهروب من المركز الـ11 الذى يحتله الفريق حاليا برصيد 15 نقطة، والدخول لمنطقة الأمان ومصالحة جماهيره الغاضبة، وتكمن صعوبة اللقاء فى رغبة الفريق البترولى فى الخروج من النفق المظلم بعد أن احتل المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة فى ظل تعادله الأخير مع بتروجت. كان الاتحاد السكندرى قد دخل معسكرا مبكرا بالقاهرة قبل 48 ساعة من المواجهة لمنح اللاعبين المزيد من التركيز والهروب من الغضب الجماهيرى والشد العصبى.

وفى المقابل ركز خالد متولى المدير الفنى لإنبى على علاج الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال المباريات السابقة، أبرزها عدم التمركز السليم أمام المرمى والبطء فى تحضير الهجمات فضلا عن عدم استغلال الفرص السهلة التى تسنح لهم، وشهدت تدريبات الفريق البترولى ظهور عدد من اللاعبين بشكل متميز على رأسهم رامى صبرى وعودا مارشال ومحمود قاعود، وطلب متولى من اللاعبين خلال جلسته معهم استغلال حالة التراجع التى تمر بالمنافس أملا فى تحسين مركز الفريق بجدول الدورى حتى لا يمنح فرصة للإدارة لتغيير الجهاز الفنى. فيما يتستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة عند الثالثة إلا ربع عصراً.