شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض رحيل مصطفى فتحى فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك،رحيل مصطفى فتحى، لاعب الوسط المهاجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب لم يتلق أى عروض رسمية من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية، سواء عروضا من داخل الدورى الممتاز أو الخارج.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق أن مصطفى فتحى فى حال تلقيه عرضا رسميا ستتم مناقشته مع اللاعب والمدير الفنى، ومجلس الإدارة من أجل تحديد المقابل المادى.

وشدد «أمير» على أن المدرب السويسرى تمسك ببقاء اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، كما أنه وعده بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة.

كان اللاعب قد عاد إلى صفوف الزمالك، فى بداية الموسم الجارى، بعدما خاض تجربة احتراف فى نادى التعاون السعودى الموسم الماضى، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بصفة أساسية مع جروس، حيث يعتمد السويسرى على إبراهيم حسن فى مركز الجناح الأيمن بشكل أساسى خلال المباريات الماضية. كانت الفترة الماضية وشارك فتحى خلال مواجهة الزمالك الودية الأخيرة أمام أهلى بنغازى، ونال إشادة المدير الفنى الذى أثنى على مستواه فى المباراة، وأيضًا التزامه فى التدريبات فى الفترة الماضية وحفاظه على لياقته البدنية.

على جانب آخر، أبدى الجهاز الفنى للفريق تخوفه من عدم لحاق الكونغولى كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق، مباراة الداخلية المقبلة، المقرر لها بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

شارك كاسونجو مع منتخب بلاده، أمس الأول، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، وأحرز هدف لمنتخب الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى انتهت بالتعادل أمام الكونغو، وينتظر أن يصل اللاعب غدًا الأربعاء، ويخشى الجهاز الفنى من تأخر كاسونجو عن الموعد المحدد، كما أن هناك تخوفا من عدم قدرته على اللحاق بالمباراة، بسبب حالة الإرهاق لظروف السفر.

كما من المقرر أيضًا أن يصلا الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى، إلى القاهرة غدًا، الأربعاء، للحاق بتدريبات الفريق، حيث يتواجدان مع منتخب بلادهما، عقب مواجهة مصر فى تصفيات الأمم الأفريقية، فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3/2.

فى نفس السياق، لا يزال مركز المدافع صداع فى رأس جروس، خلال مواجهة الداخلية، بسبب النقص العددى الذى يعانى منه الفريق قبل اللقاء، فيما أشرك السويسرى محمود عبدالعاظى «دونجا»، فى مباراة أهلى بنغازى الودية، التى فاز بها الأبيض بهدفين دون رد، فى مركز المدافع خلال الشوط الأول، وفى الشوط الثانى لعب محمد عبدالسلام الوافد من بتروجت هذا الموسم.

ويعانى الزمالك من أزمة دفاعية قبل مباراة الداخلية، لاسيما بعد إصابة محمود حمدى «الونش» فى معسكر المنتخب الوطنى، إلى جانب إيقاف محمد عبدالغنى، بعدما تم طرده فى مباراة الإنتاج الحربى، التى فاز بها الزمالك بنتيجة 2/1، فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.