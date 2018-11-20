شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض ثنائى الاتحاد.. وجراحة ناجحة لـ«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ثنائى الاتحاد السكندرى، المدافع بازوكا، ولاعب الوسط أحمد الألفى، لضمهما بشكل رسمى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، وعقد سيد عبدالحفيظ مدير قطاع الكرة بالنادى، جلسة مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، مساء أمس الأول، لتدعيم صفوف الفريقين، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الاتحاد السكندرى يرحبون بانضمام بازوكا والألفى مقابل استعارة محمد نجيب، وعمرو بركات لمدة موسم، ومن المنتظر أن يعقد عبدالحفيظ جلسة مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لمناقشة الأمر سريعاً من أجل إنجاز الصفقة بشكل رسمى.

جاء ذلك فى الوقت الذى رصد فيه مسؤولو النادى 10 ملايين لضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن اللاعب كان قد وقع من قبل على استمارات رغبة فى الانتقال للقلعة الحمراء، ويسعى الجهاز الفنى للتعاقد مع مدافعين على الاقل فى يناير المقبل، فيما اقترب صبرى رحيل وباسم على من الانتقال للنادى المصرى البورسعيدى، بعدما دخل عدنان حلبية عضو لجنة الكرة بالنادى المصرى، فى مفاوضات مع الثنائى، وتسود حالة من الغضب لدى رحيل وباسم على بعد خروجهما من القائمة الإفريقية للفريق، واقترابها من الرحيل عن القلعة الحمراء بناء على تعليمات الجهاز الفنى، لعدم اقتناعه بإمكانياتهما.

من جهة أخرى، تطير بعثة الفريق اليوم «الثلاثاء» إلى الإمارات، برئاسة خالد الدرندلى رئيس البعثة، وذلك استعداداً لمواجهة الوصل الإماراتى، الخميس المقبل، فى إطار مباريات العودة لدور الـ16 للبطولة العربية، وهى المواجهة الصعبة خاصة أن مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وعقد كارتيرون قبل انطلاق مران الأمس، محاضرة نظرية مع اللاعبين استمرت 15 دقيقة، وحرص المدير الفنى على تجهيز لاعبيه لمواجهة بطل الإمارات خلال المحاضرة التى شهدت أيضا التركيز على العامل النفسى قبل المواجهة المقبلة؛ لضمان تحقيق نتيجة طيبة تقود نحو التأهل إلى ربع نهائى البطولة. كما انتظم لاعبو المنتخب الأوليمبى أمس بعد انتهاء مشاركتهم فى معسكر المنتخب الذى شهد خوض مواجهتى تونس الوديتين.

وضم المنتخب الأوليمبى من الأهلى كلا من صلاح محسن ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدى وكريم نيدفيد وناصر ماهر.

كما قرر الجهاز الفنى، إعفاء المالى ساليف كوليبالى من المران الجماعى، فيما سيكون اللاعب جاهزا للسفر اليوم مع بعثة الفريق إلى الإمارات.

وانتظم أيضاً إسلام محارب، فى المران بعد غيابه أمس الأول بسبب الإصابة بكدمة فى كاحل القدم خلال مشاركته فى ودية الفريق أمام نظيره الشباب والتى حسمها الفريق الأول بهدف نظيف سجله وليد سليمان.

كما بدأ محمد هانى، الجرى حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلى الذى يخضع له؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى. واشتكى هانى من جزع فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا خلال الفترة الماضية. وأدى هانى جلسة فى «الجيم» ثم بدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالجرى حول الملعب. بينما قام على معلول، وجونيور أجاى، بتنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما، وأدى معلول وأجاى، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التأهيل، اشتملت على الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات البدنية الخفيفة.

واشتكى أجاى من قطع فى الرباط الداخلى للركبة، فيما تعرض معلول لمزق فى العضلة الضامة. فيما أعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق التى تخوض مواجهة الوصل الإماراتى، وضمت القائمة 21 لاعباً، هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودى ووليد أزارو، ومروان محسن وصلاح محسن.

من جهة أخرى أجرى محمود الخطيب رئيس النادى جراحة ناجحة فى ألمانيا بعدما أكد مسؤول النادى استقرار حالته الصحية، وكان الخطيب قد أجرى جراحة فى النخاع الشوكى واستئصال ورم.