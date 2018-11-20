شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يتفوق على نيمار وكافانى وهارى كين فى استفتاء «يويفا» لأفضل هدافى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى، وليفربول الإنجليزى، على نيمار دا سيلفا، وكافانى، لاعب باريس سان جيرمان، وهارى كين، مهاجم توتنهام، وسيرجيو أجيورو، فى قائمة أفضل هدافى أوروبا، فى استفتاء «يويفا».

جاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، فى مقدمة الترتيب، برصيد 30 هدفا، يليه ليونيل ميسى، 28 هدفا، وثالثا، لويس سواريز، 24 هدفا، يليه، ليفاندوفيسكى، بـ21 هدفا، متساويا مع النجم المصرى، الذى جاء خامسا، لفارق أعداد المشاركة لصالح مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى.

وأعلنت جماهير ليفربول دعمها للنجم المصرى محمد صلاح، فى سباقه مع زميله بالفريق الإنجليزى، سادو مانى، و3 آخرين، لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا، المقدمة من شبكة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتى ستعلن يوم 14 من الشهر المقبل.

وتضامنت جماهير «الريدز»، مع أنصار منتخب السنغال، الذين أطلقوا صافرات الاستهجان ضد سادو مانى، عقب لقاء غينيا، السبت الماضى، لتواضع مستواه مع منتخب بلاده، عكس ما يقدمه مع الفريق الإنجليزى، فى «البريميرليج».