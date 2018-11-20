شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يعزل كهربا عن أزمة العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس، على عزل محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بشكل تام عن أزمة تجديد عقده الحالى مع الزمالك، حيث طالب اللاعب بالتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط خاصة أنه عنصر أساسى فى التشكيلة الأساسية والفريق يحتاج لجهوده فى المرحلة المقبلة الحاسمة .

وأعلن مجلس إدارة الزمالك توثيق عقد محمود كهربا، باتحاد الكرة منذ ساعات بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة بخصوص صحة العقد الذى تم توقيعه مع اللاعب قبل إعارته الأخيرة لنادى اتحاد جدة السعودى .

وطلب جروس من مسئولى الزمالك بسرعة إنهاء ملف تعديل عقد كهربا حتى يتمكن اللاعب من المشاركة بكامل تركيز فى المباريات وعدم تأثر مستواه الفنى مشددًا على تمسكه باستمراره وعدم رحيله نهائيًا فى الفترة المقبلة .