شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم المحترفون بعد 14 جولة بالإيجيبشن ليج بعيدا عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تألق عدد كبير من المحترفين مع أنديتهم المصرية، بعد مرور الـ14 جولة من المسابقة المحلية.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المحترفين بـ الدورى المصرى بعيدًا عن الأهلى والزمالك.

محمد فييرا

يٌعد الإيفوارى محمد فييرا لاعب بتروجت من أبرز اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى، ويلعب فى مركز الهجوم وخط الوسط ، وشارك مع الفريق فى 12 مباراة من بداية الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

وقد دخل فييرا فى اهتمامات مسئولى الزمالك بعد تألقه مع الفريق البترولى، إلا أن مسئولى بتروجت أعلنوا تمسكهم به بعد أن قدم اوراق اعتماده لدى الجهاز الفنى.

فوافى

شارك باولين فوافى لاعب فريق مصر المقاصة والقادم من مدغشقر، فى 14 مباراة للفريق حتى الآن، أحرز خلالها 4 أهداف، ولم يصنع أى هدف مع الفريق الفيومى، وقد نال فوافى إشادات واسعة نظرًا لمستواه اللافت وحركته داخل الملعب.

تراورى

البوركينى إيريك تراوى لاعب فريق المقاصة أيضًا شارك فى 12 مباراة لفريقه، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

شيمس بيكلى

تمكن شيمليس بيكلى لاعب فريق بتروجت من وضع اسمه فى المركز الثانى بين هدافى فرق الدورى المصرى بعد أن أحرز 7 أهداف وصنع هدفًا، خلال 12 مباراة شارك فيها ، ويتسابق مع محمود علاء هداف الزمالك على لقب هداف المسابقة المحلية .

نداى

استطاع السنغالى إبراهيما نداى منذ تعاقد فريق وادى دجلة معه خلال يناير الماضى ، أن يقنع الجهاز الفنى بإمكانياته داخل الملعب ، فتمكن خلال الموسم الحالى من تسجيل 5 أهداف خلال 13 مباراة شارك بها بالدورى ومباراة واحدة بالكأس، مقابل صناعته لثلاثة أهداف لزملائه بالفريق الدجلاوى .