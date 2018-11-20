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شكرا لقرائتكم خبر عن مثلى الأعلى.. أحمد الأحمر يحتفل بعيد ميلاد والده لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ لاعب كرة اليد بنادى الزمالك أحمد الأحمر، والده لاعب الزمالك السابق، الكابتن مصطفى الأحمر بمناسبة عيد ميلاده، والذى يوافق اليوم الثلاثاء.
أحمد الأحمر ووالده
وشارك أسطورة كرة اليد بنادى الزمالك، أحمد الأحمر، بصورة له مع والده فى سن الطفولة، حيث ظهر الوالد مصطفى الأحمر وهو يحمل طفله أحمد على كتفيه.
أحمد الأحمر
ووجه أحمد الأحمر رسالة تهنئة لوالده بعيد ميلاده، قائلاً: "كل سنه وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك لينا ويباركلنا في صحتك ودايما مثلي الأعلي ".
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