شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طارق: التعامل مع أجيرى أسهل من كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي الأمريكى، بالمكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مؤكدًا إنه يتمتع بشخصية جريئة بدليل الدفع بمحمد محمود لاعب وادى دجلة قى توقيت صعبة بمباراة مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3 / 2.

تابع عمرو طارق خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب ON" مع الإعلامى سيف زاهر، أن التعامل مع أجيرى أسهل من المدير الفنى السابق للفراعنة الأرجنتينى هيكتور كوبر، موضحًا أن أجيرى بعيد عن "كلام الميديا" مما يجعله يتخذ قراراته بحرية، بخلاف أن كوبر كان قليل الكلام بطبعه.

أشار لاعب أورلاندو سيتى الأمريكى، إلى إنه كان بمثابة "ضيف شرف" فى المنتخب الوطنى قبل كأس العالم 2018، لافتًا إلى أن إرتداء قميص الفراعنة يعد شرف لأى لاعب.

وعن إمكانية العودة إلى الدورى المصرى، أكد عمرو طارق إنه يأمل فى استكمال مسيرته الاحترافية، متمنيًا أن يكون وجوده بالدورى الأمريكى مجرد خطوة للاحتراف بالدورى الانجليزى.