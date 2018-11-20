النشرة الرياضية| كاف يصدم رئيس الزمالك.. وجراحة ناجحة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):
زوار مصراوي الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018.
قائمة الأهلي لمواجهة الوصل.. استبعاد لاعبين لأسباب فنية و5 للإصابة
الخطيب يُجري جراحة لاستئصال ورم بنجاح ويدخل مرحلة الإفاقة
المقاصة لمصراوي: لم نحدد سعر بيع وحيد وأنطوي
المصري يكشف حقيقة اهتمامه بباسم مرسي
في بيان رسمي.. المصري يلجأ للفيفا من أجل اللعب في بورسعيد
تقارير: ديمبلي قد يصبح بديل صلاح في ليفربول
الأهلي ينقل رسالة من الخطيب لجماهيره
كاف يرفض تظلم رئيس الزمالك ضد إيقافه
اتحاد الكرة لمصراوي: رئيس الزمالك يمكنه حضور المباريات كمشجع
بعد قرار الكاف.. طريقة وحيدة لإلغاء إيقاف رئيس الزمالك (مستند)
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