تصريحات الاثنين| رحيل هيثم عرابي حال إدانته.. وأين مبادئ الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):
زوار مصراوي الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولي الأندية في كرة القدم على الساحة الرياضية، عن يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018.
المصري: لم نتلق أي عروض لإسلام عيسى أو أحمد جمعة
رئيس سموحة: طالبت بتطبيق الـVAR.. وما يحدث من اتحاد الكرة "غير مقبول"
فرج عامر يؤكد: لن يرحل أي لاعب عن سموحة "مهما كان الثمن"
المصري يوضح حقيقة المفاوضات مع الحضري ومحمد إبراهيم
الأهلي لجماهيره: انتظروا تدعيماً كبيراً في يناير
رئيس اتحاد الكرة الموريتاني لمصراوي: لن نقف عند التأهل.. والأفضل لم يأت بعد
مصطفى يونس: يجب رحيل هيثم عرابي عن الأهلي إذا ثبت إدانته
الوصل لمصراوي: خسارة الأهلي من الترجي تصعب مهمتنا
إبراهيم حسن: نرفض المزايدة باسم بيراميدز.. ولم نتفاوض مع أي لاعب
القيعي لجماهير الأهلي: ترقبوا الصفقات.. لكن هناك صعوبات
محمد زيدان: هذا زمن صلاح.. ويواصل إرث المصريين في أوروبا
مدرب المقاصة: عروض الأهلي والزمالك؟ ألا يوجد غيرنا في الدوري
أمير مرتضى: الزمالك يتفوق تسويقيا على الأهلي بفارق طفيف
أمير مرتضى: أين مبادئ الأهلي في رواتب اللاعبين وأزمة السعيد؟
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