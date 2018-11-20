شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك : مصطفى محمد سيعود للفريق نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، سيعود للقلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالى، موضحا صعوبة تواجده فى يناير المقبل بناءا على عقد الإعارة للنادى العسكرى .

أوضح المصدر أن تألق مصطفى محمد "البلدوزر" ليس جديد على اللاعب حيث سبق وتألق مع طنطا أثناء فترة إعارته لكنه طلب الرحيل قبل انطلاق الموسم الحالى، بعدما شعر بصعوبة مشاركته كعنصر أساسى وهو ما وافق عليه مسئولو الزمالك ليكتسب مزيد من الخبرات ويتواجد فى الملاعب بشكل دائم مشددا على أنه سيكون أحد نجوم القلعة البيضاء فى المستقبل.