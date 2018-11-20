شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب فى اختبار صعب أمام الجونة على استاد الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة على ستاد الجبل الاخضر فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء فى افتتاحية الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل منتشياً بفوزه على الداخلية بهدفين دون رد فيما تعادل الجونة مع سموحة بهدف لكل فريق .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة قطار الانتصارات والتقدم فى سباق مراكز المسابقة فيما يسعى هشام زكريا المدير الفنى للجونة بالعودة بالثلاث نقاط أو نقطة التعادل على أقصى تقدير فى ظل إقامة المباراة خارج ملعبه .