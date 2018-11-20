شكرا لقرائتكم خبر عن جلبرتو لاعب الأهلى السابق يتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى اللاعب الأنجولى، سيباستياو جلبرتو، لاعب النادى الأهلى السابق، الشفاء للكابتن محمود الخطيب، رئيس الناد، وذلك بعد إجراءه عملية جراحية لإزالة ورم حميد بألمانيا.

وشارك جلبرتو، صورة تجمعه بالخطيب، ومواطنه وزميله السابق بالأهلى اللاعب فلافيو، وعلق قائلاً: "الشفاء القريب يا بيبو".



جلبرتو

وحدد الفريق الطبى المعالج لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فترة تواجده الإجبارية فى مستشفى هانوفر بألمانيا، والتى أجرى فيها جراحة ناجحة، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

وأكد الفريق الطبى المعالج لرئيس الأهلى، أن الخطيب سيقضى 10 أيام فى المستشفى يستطيع بعدها الخروج لبدء برنامجه التأهيلى، ناصحين أسرته بقضائه فترة نقاهة قبل العودة من جديد لمباشرة أعماله فى القلعة الحمراء.

وانهالت رسائل الاطمئنان على أسرة محمود الخطيب من أصدقائه ومحبيه منذ خروجه من غرفة العمليات عصر أمس الإثنين.