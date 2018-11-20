شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دمنهور ينهى أزمة الجهاز الفنى و مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، فى احتواء أزمة لاعبي الفريق، بعدما سادت حالة تذمر، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وعدم شراء الزي الشتوي الموحد لهم.

حيث عقد مجلس إدارة دمنهور جلسة خاصة مع صفاء رجب المدير الفنى ووعده بصرف مستحقات جميع اللاعبين و أيضا الجهازالمعاون وإحضار الزي الشتوي لجميع اللاعبين وإحضار الكرات والأدوات التدريبية الخاصة بالفريق من أجل زيادة الاستقرار ومواصلة الانتصارات ضمن منافسات دوري القسم الثاني والدخول في المنافسة بقوة علي الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

الجدير بالذكر أن صفاء رجب غاب عن القيادة الفنية لفريق دمنهور لمدة يومين بسبب تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز المعاون وعدم توفر أدوات التدريب.