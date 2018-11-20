أسامة حافظ

يقام اليوم الثلاثاء مباريات بالدوري الممتاز ودوري أمم أوروبا، وأبرزها: الدوري المصري الممتاز: المقاولون العرب مع الجونة 2:45 عصرا.

إنبي مع الاتحاد السكندري 6:00 مساء. دوري أمم أوروبا: البرتغال مع بولندا 9:45 مساء.

السويد مع روسيا 9:45 مساء.

صربيا مع ليتوانيا 9:45 مساء.

الجبل الأسود مع رومانيا 9:45 مساء.

كوسوفو مع إذربيجان 9:45 مساء.

مالطة مع جزر فاروه 9:45 مساء.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم بدوريات أمم أوروبا والمصري الممتاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .