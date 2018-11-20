بيراميدز: لم نفاوض أي لاعب في الدوري المصري

أكد مدير الكرة بنادي بيراميدز المصري، إبراهيم حسن، رفضه لاستخدام اسم النادي فيما يتعلق بالحديث عن موسم الصفقات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وشدد مدير الكرة بنادي بيراميدز على أن إدارة النادي ليس لديها ما تخفيه في هذا الصدد، وتتعامل بشفافية مع جميع الأمور المتعلقة بمنظومة الكرة الاحترافية.

وقال إبراهيم حسن في بيان رسمي اليوم الإثنين: "إدارة بيراميدز فرضت احترامها على كل الأندية بسبب احترافيتها في التعامل، مؤكدا أن اسم بيراميدز أصبح مصدر جذب للجميع وأن كل الأندية الآن أصبح لديها رغبة في التعامل والتعاون مع إدارة النادي.

وأضاف أنه يرفض مزايدة البعض باسم النادي وإقحام اسم النادي في أمور لا تعنيه لتحقيق مكاسب وامتيازات أخرى.

وأوضح أن هناك أسماء بطبيعة الحال تشغل فكر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الأسماء المرشحة للانضمام للفريق في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً أن إدارة النادي تتعامل بشفافية ووضوح في هذه الأمور وفي الوقت المناسب سيكون هناك إعلان رسمي لكل الصفقات.