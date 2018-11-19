تركي آل الشيخ يعلق على أنباء حول إصابته بمرض السرطان

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ على الشائعات المتعلقة بإصابته بمرض السرطان. وغرد آل الشيخ، أمس الأحد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل ساخر قائلا: "سرطان… بعدين بروح… وش بعد". تعليقات القراء

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