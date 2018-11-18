مستشفى الأهلي.. فتحي ينضم لقائمة الغائبين عن مواجهة الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تأكد غياب أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن مواجهة الوصل الإماراتي في كأس زايد للأندية الأبطال، لينضم اللاعب لقائمة المصابين في القلعة الحمراء.

ويعاني فتحي من تمزق في العضلة الأمامية منذ ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، ليتأكد عدم لحاقه بمباراة الوصل يوم الخميس.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي، في تصريحات لـ"مصراوي" الأحد، إن فتحي أصبح خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ضد الوصل.

وأضاف: "فتحي مازال يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، ولن يكون لائقًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية في مباراة الوصل".

وأوضح أن فتحي سيخضع لفحوصات طبية جديدة بعد عودة الفريق من الإمارات الجمعة، من أجل تحديد موعد إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وبالتالي ينضم صاحب الـ34 عامًا لقائمة الغائبين عن مواجهة الوصل، بجانب الخماسي رامي ربيعة وعلي معلول وجونيور أجايي ومحمد نجيب وعمرو السولية.

ومن المنتظر أن ينتظم إسلام محارب في مران الغد بعد غيابه عن مران اليوم الأحد بسبب إصابته في كاحل القدم خلال مباراة ودية أمام شباب النادي.

ولم يتحدد حتى الآن موقف الظهير الأيمن محمد هاني من السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات يوم الثلاثاء، بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام الترجي.

وأكد طبيب الأهلي أن جونيور أجايي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بمنتصف شهر ديسمبر، وعلي معلول في النصف الأخير من نفس الشهر، ومحمد نجيب في الأسبوع الأول من الشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الخميس في إياب دور الـ16 للبطولة العربية "كأس زايد"، وكانت نتيجة الذهاب على ملعب برج العرب انتهت بالتعادل (2-2).