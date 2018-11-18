الان تتابع أمم أوروبا: البرتغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

تأهل المنتخب البرتغالي لكرة القدم رسمياً إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا، بتعادله مع مضيفه المنتخب الإيطالي سلبياً أمس السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الاولى للبطولة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام المنتخب الإيطالي الذي يملك خمس نقاط، وانتهت مبارياته بالبطولة وضمن بقائه في المستوى الأول في النسخة المقبلة من البطولة.

وأصبح المنتخب البرتغالي أول المتأهلين رسميا إلى الدور قبل النهائي على الرغم من تبقي مباراة له بدور المجموعات امام المنتخب البولندي ستقام يوم الثلاثاء المقبل ولكنها ستكون بمثابة تحصيل حاصل بعدما ضمن تأهله للدور قبل النهائي وتأكد هبوط المنتخب البولندي من الجولة الماضية.