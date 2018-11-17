رياضة | بايرن ميونيخ يتفاوض مع رامسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتفاوض مع رامسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية، ، أن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني يسعى لضم الويلزي أرون رامسي لاعب أرسنال الإنجليزي.
وأشارت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية إلى أن بايرن في وضع جيد في مفاوضاته مع رامسي البالغ من العمر 27 عاماً.
وينتهي عقد رامسي في نهاية الموسم الحالي مع أرسنال بعدما قضى مع الفريق الإنجليزي خمسة أعوام.
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