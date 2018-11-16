شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ63 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة، الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والحالى لمنتخب اوزبكستان بعيد ميلاده الـ 63 لاسيما أنه من مواليد 16 نوفمبر 1955

وقاد كوبر الفراعنة فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وبفضل تلك الإنجازات، حصل المدير الفنى الأرجنتينى على جائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى عن عام 2017.

منح كوبر الفرصة لـ79 لاعبا للانضمام لمنتخب مصر أقلهم مشاركة هو رجب نبيل الذى ظهر لتسعة دقائق فقط، فيما كان أحمد حجازى، مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزى، الأكثر مشاركة مع كوبر بـ2.596 دقيقة فى 29 مباراة.

وعلى مدار مشواره مع المنتخب المصرى والذى بدأ رسميا فى 2 مارس 2015 تعرض كوبر للعديد من الانتقادات خاصة حول طريقة اللعب الدفاعية ، وكذلك طرق إدارته للمباريات ولكن على الرغم من ذلك كان هناك من يدافع عنه تحت مسمى أن كوبر مؤمن بالكرة الواقعية، ولكن عقب الهزائم الثلاث فى كأس العالم انقلب عليه الجميع وطالبوا برحيله وعدم تجديد تعاقده.

ولعبت مصر تحت قيادة كوبر فى نسخة مونديال 2018 ثلاث مواجهات خسرها المنتخب أمام أوروجواى بهدف دون رد، ثم روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.