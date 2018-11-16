رياضة | السعودية تتحدى اليمن استعدادا لكأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تتحدى اليمن استعدادا لكأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره اليمني الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا التي تحتضنها الإمارات اعتبارا من الخامس من يناير المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد دخل معسكره الإعدادي في الدمام الاثنين الماضي بحضور 25 لاعبا وقع عليهم اختيار المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي الذي مزج في اختياراته بين الخبرة وحيوية الشباب.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين خصوصا العناصر الشابة بهدف الوقوف على مستوياتها ووضع تصوره النهائي حول جميع اللاعبين قبل تجمع أخير يسبق انطلاقة البطولة التي يطمح المنتخب في إحراز لقبها من جديد، بعد مشاركتين مخيبتين للآمال كانتا في قطر 2011 وأستراليا 2015 وخرج خلالهما من دور المجموعات.