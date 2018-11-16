رياضة | كواليس جلسة كارتيرون مع أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة كارتيرون مع أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع أحمد فتحي، لاعب الفريق؛ للاطمئنان على إصابته، وذلك على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض أحمد فتحي للإصابة بمزق في العضلة الأمامية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.